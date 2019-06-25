Жан Тодт: "Шумахер продолжает бороться"

Бывший спортивный директор "Феррари", президент ФИА Жан Тодт - о состоянии здоровья знаменитого немецкого гонщика Михаэля Шумахера.

- Это очень личная информация, – цитирует Тодта Autosport. – Михаэль находится в окружении любящих его людей, живет с семьей в своем доме между Лозанной и Женевой. Он продолжает бороться – это все, что я могу сказать.

Напомним, что 29 декабря 2013 года Шумахер получил тяжелую травму головы, катаясь на горных лыжах. Более полугода он находился в коме, а после выхода из нее ни разу не появился на публике. Жан Тодт входит в число тех, кто регулярно посещает Шумахера.