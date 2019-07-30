Жан Тодт рассказал о состоянии здоровья Михаэля Шумахера

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Жан Тодт заявил, что состояние семикратного чемпиона мира в классе "Формула-1" Михаэля Шумахера улучшилось.

Бывший автогонщик получил серьезную травму головы, упав на горнолыжном курорте. Врачам пришлось даже ввести его в состояние искусственной комы, и немец не появлялся на публике с 2013 года.

- Я стараюсь быть очень осторожным в подобных заявлениях, но это правда, - приводит слова Тодта Express. - Я даже смотрел гонку вместе с Михаэлем в его доме в Швейцарии. Шумахер находится в любящих руках и о нем очень хорошо заботятся.