Бывший спортивный директор «Феррари», глава Международной автомобильной федерации Жан Тодт рассказал о состоянии здоровья легендарного гонщика «Формулы-1», семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера.

— Он продолжает борьбу с помощью семьи и врачей, — приводит De Telegraaf слова Тодта. — Я регулярно вижусь с Михаэлем, мы вместе смотрим телевизор. Позволяет ли ему здоровье понимать, что его сын, возможно, скоро дебютирует в «Формуле-1»? Об этом я говорить не буду. Не хочу вдаваться в детали, потому что это уже его личное пространство. Если говорить о сыне Михаэля, Мике, то он — талантливый молодой пилот. У него громкое имя, но ему нужно время. Пока трудно сказать, что у него есть талант его отца, или талант, как у Льюиса Хэмилтона или Макса Ферстаппена. Пока мы этого не знаем.

Напомним, Михаэль Шумахер восстанавливается от тяжелой травмы головы, полученной в 2013 году во время катания на горных лыжах.