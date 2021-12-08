Президент ФИА Жан Тодт может вернуться в «Феррари» и занять в команде должность консультанта. Он покинет свой пост в ФИА в конце этого года, сообщает Сorriere della Sera.

75-летний Тодт уже обсудил предложение с президентом «Феррари» Джоном Элканном и дал предварительное согласие.

Напомним, что Тодт руководил «Феррари» с 1993 по 2009 год. За это время команда выиграла восемь Кубков конструкторов, а пилоты «Скудерии» шесть раз становились чемпионами «Формулы-1».