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Жан Тодт может вернуться в «Феррари»

14:07
Жан Тодт. Фото AFP
Жан Тодт. Фото AFP
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Президент ФИА Жан Тодт может вернуться в «Феррари» и занять в команде должность консультанта. Он покинет свой пост в ФИА в конце этого года, сообщает Сorriere della Sera.

75-летний Тодт уже обсудил предложение с президентом «Феррари» Джоном Элканном и дал предварительное согласие.

Напомним, что Тодт руководил «Феррари» с 1993 по 2009 год. За это время команда выиграла восемь Кубков конструкторов, а пилоты «Скудерии» шесть раз становились чемпионами «Формулы-1».

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Иван Шитик все материалы автора
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