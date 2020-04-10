Жан Тодт: «Будет ли людям дело до спортивных мероприятий после того, как закончится пандемия?»

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт поделился мнением о перспективах проведения сезона-2020 в «Формуле-1».

— Есть важная проблема, с которой мы можем столкнуться, — цитирует Motorsport.com Тодта. — Речь о зрительском интересе. Будет ли людям дело до посещения спортивных мероприятий, театров, ресторанов или кино после того, как пандемия закончится? Нам надо будет понять, как начать все заново. В данный момент мы зависим от того, когда все закончится. Когда станет ясно, что можно начинать сезон, мы сможем проводить по два-три этапа в месяц. Если начнем в июле-августе, а закончим в декабре, то у нас будет от пяти до шести месяцев. Чтобы понять, сколько этапов примерно может состояться — умножьте пять или шесть на три.

Впрочем, не стоит забывать, что организаторы этапов могут не захотеть проводить их, даже если у них будет такая возможность. Они просто могут решить, что для проведения гонки сейчас неподходящее время. «Гран-при» — это праздник, но может так получиться, что для его проведения у нас будет все, кроме настроения.