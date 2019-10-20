Жан-Эрик Вернь: «Хэмилтону логично будет перейти в «Формулу-Е»

Двукратный чемпион «Формулы-Е» Жан-Эрик Вернь считает, что пятикратный чемпион мира в «Формуле-1» Льюис Хэмилтон должен перейти в электрическую гоночную серию. По его словам, это будет вязаться со стремлением британца к экологии, защите окружающей среды и его вегетарианством.

— Если честно, еще пару лет назад я бы не принял позицию Хэмилтона, — цитирует Autosport Верня. — Но сейчас я больше об этом знаю. В том числе благодаря таким людям, как он. Я согласен с ним на сто процентов и хочу добиться большего в «Формуле-Е», чтобы показать, что он не единственный гонщик, который так считает. Хэмилтона критикуют в среде «зеленых», потому что он сам участвует в гонках с бензиновым двигателем. Этот вид спорта очень загрязняет окружающую среду. Поэтому для него логичным шагом будет переход в «Формулу-Е». И он не просто сможет стать величайшим гонщиком, но и изменить менталитет людей, вдохновить новое поколение.