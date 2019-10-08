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Жак Вильнев: «В 2020-м у Феттеля не будет шансов против Леклера»

18:33
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Бывший чемпион «Формулы-1» Жак Вильнев считает, что в следующем сезоне у пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля не будет шансов в борьбе против напарника Шарля Леклера.

— В 2020-м у Феттеля не будет шансов из-за неудачного для него развития событий, — цитирует Вильнева Motorsport. — Все хотят Леклера, Леклера, Леклера... Журналисты, болельщики... И с этим ничего не поделаешь. Не важно, как хорошо ты пилотируешь, импульс пошел не в твою сторону. И если такое случается, то у тебя проблемы — таков закон спорта.

Это никак не связано с концепцией машины. Ее построили, опираясь на отзывы прошлогодних пилотов — Феттеля и Райкконена, вовсе не Леклера. Так что в концепции машины есть вклад Феттеля.

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