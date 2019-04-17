Жак Вильнев: "Уильямс" уже не гоночная команда"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что "Уильямс" недостоин выступлений в "Формуле-1". По его словам, эта команда уже далека от прежнего величия и является худшей в пелотоне.

– Руководство "Уильямса" расплачивается за плохие решения, принятые за последние годы, – цитирует F1i Вильнева. – "Уильямс" больше не гоночная команда. Это какая-то компания с бухгалтерскими книгами и отчетами в конце года – и все. Она работает только для удовлетворения боссов. В 2018 году она отчиталась о прибыли в размере 16 миллионов долларов. Так что все там в порядке. Если компания так много заработала, значит, она не потратила то, что нужно, на гонки. Боссы не хотят побеждать в "Формуле-1", они хотят лишь убедиться, что прибыль никуда не денется.