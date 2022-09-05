Жак Вильнев протестирует болид «Альпин» 2021 года

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев снова сядет за руль машины «Формулы-1», сообщает Motorsport.

Вильнев протестирует машину «Альпин» образца 2021 года на автодроме в Монце. Заезды пройдут в среду, 14 сентября, после «Гран-при Италии».

«Это невероятная возможность. Безумная. Кроме того, она позволит мне понять современные машины. Я уже начал подготовку на симуляторе. Современные машины, как оказалось, не впечатляют в медленных поворотах, но вот в быстрых они просто потрясают», — отметил Вильнев.

51-летний пилот прокатится на современном болиде «Ф-1» впервые с 2006 года, когда он провел последнюю гонку за «БМВ-Заубер».