Жак Вильнев: "Не удивлюсь, если Гасли отправят в "Торо Россо" по ходу сезона"

Экс-чемпион "Формулы-1" Жак Вильнев считает, что пилот "Ред Булла" Пьер Гасли может быть отправлен в "Торо Россо" уже по ходу нынешнего сезона.

- Давайте посмотрим правде в глаза: Хельмут Марко меняет мнение каждые пять минут. И если Гасли продолжит в том же духе, то я лично не удивлюсь его переводу в "Торо Россо" в этом сезоне, – цитирует Вильнева Autosport. – С другой стороны, мы недооцениваем сложность перехода из маленькой конюшни в топ-команду. Фактически это все равно, что перейти из "Формулы-2" в "Формулу-1". Это огромный шаг, который кому-то даётся тяжело, а кому-то – проще. Поэтому на месте руководства "Ред Булла" я бы все-таки дал Гасли время.

Ранее сообщалось, что Гасли в "Ред Булле" может заменить Даниил Квят.

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