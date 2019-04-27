Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев прокомментировал выступление Даниила Квята в квалификации Гран-при Азербайджана. Россиянин стал шестым, но канадский ветеран все равно не обошелся без критики.

- Квалификация прошла по интересному сценарию, что можно сказать об ее итогах?

- Она получилась долгой, и мы увидели несколько ошибок, которые не должны были произойти.

- Это же нормально для таких трасс, разве нет?

- Да, но их нельзя допускать. Тем более когда вы выступаете за топ-команду.

- Логичны ли результаты квалификации? "Мерседес" скрывал свою настоящую скорость?

- Нет, просто становилось прохладнее, и в этих условиях "Феррари" были уже не так быстры. Крылья на их болидах отрегулированы по-другому, и им важно было воспользоваться слип-стримом за кем-нибудь. Но в целом они на одном уровне.

- Как вам выступление Даниила Квята, который сегодня шестой результат?

- Квят был быстр, однако пару раз задел стены. Ему повезло, что он не разбил машину опять. Но пока все идёт хорошо, Александер Элбон тоже прогрессирует, так что "Торо Россо" выглядит неплохо, тем более для такой малобюджетной команды.

- Чего ждать от них завтра?

- У них хорошая скорость на длинной прямой, поэтому они могут провести хорошую гонку. Впрочем, на этой трассе всегда много всего происходит, посмотрим. (Дмитрий Кузнецов)

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