Жак Вильнев: "Ферстаппен готов бороться за титул"

Чемпион мира 1997 года Жак Вильнев считает, что пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен готов бороться за титул. По его словам, голландец стал гораздо более зрелым гонщиком.

– Когда ты получаешь шанс в "Формуле-1", должен хвататься за него обеими руками, – цитирует F1i Вильнева. – Нельзя колебаться ни секунды и использовать любые шансы. Макс принял правильное решение в начале карьеры, выбрав систему "Ред Булла". Эта команда подходит ему идеально, потому что строится вокруг него. Если бы он пошел в другую систему, не думаю, что так быстро смог бы закрепиться в "Формуле-1". Макс преуспел в последние годы, но сейчас он не такой же, каким был три года назад. Макс сейчас гораздо более зрелый и теперь может бороться за чемпионский титул, если получит соответствующую машину.