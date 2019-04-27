Пилот "Торо Россо" Даниил Квят - о выступлении в квалификации Гран-при Азербайджана. Он занял шестое место.

– Все тренировочные сессии и квалификация здесь на грани, – начал Даниил. – Тебе приходится атаковать насколько возможно до последнего предела, чтобы показать хорошее время, но при этом вписываться в границы трассы. Однажды я соприкоснулся со стеной слишком сильно, но что поделаешь, здесь нужно иметь яйца. Эта трасса связана с риском. У нас хорошие стартовые позиции завтра, вся команда заслужила это, мы здорово поработали. И завтра длинная и интересная гонка, будем улучшать наши позиции, которые мы застолбили сегодня.

- Не волновались за машину после столкновения со стеной?

– Ну, это был мой лучший круг во втором сегменте. Да, но если я не атаковал бы, это могла быть моя последняя попытка. Тебе приходится рисковать здесь, и я не сожалею. Это мне помогло, риск окупился. Я доволен, мы еще побудем счастливыми еще несколько минут и будем работать. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Даниила Квята -здесь.