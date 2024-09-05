«Заубер» рассматривает кандидатуру Шварцмана на место боевого пилота в сезоне-2024

«Заубер» занимается поиском потенциальных кандидатов на вакантное место боевого пилота на следующий сезон.

Как сообщает обозреватель официального сайта «Формулы-1» Лоуренс Барретто, у представителей команды состоялся разговор с «Макларен» насчет бразильца Габриэла Бортолето и с «Феррари» насчет российско-израильского гонщика Роберта Шварцмана.

С сезона-2024 Шварцман является пилотом «Феррари» в WEC. 23 августа он принял участие в первой практике «Гран-при Нидерландов», заменив за рулем болида «Заубер» финна Валттери Боттаса. В этой тренировке 24-летний российско-израильский гонщик показал 16-й результат.

На данный момент за команду «Заубер» вместе с Боттасом выступает Чжоу Гуаньюй из Китая.