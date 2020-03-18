Запросов на перенос «Гран-при России» не поступало

Из-за пандемии коронавируса руководство «Формулы-1» отложило этапы в Бахрейне, Вьетнаме и Китае и отменило гонку в Австралии. Планируется переделать календарь, чтобы провести как можно больше этапов. Намеченному на 27 сентября «Гран-при России» ничего не угрожает.

— «Росгонки» находятся на связи с коллегами из «Формулы-1» и совместно пристально мониторят ситуацию, — приводит слова организаторов Motorsport. — На сегодняшний момент каких-либо предложений или запросов о переносе или изменении формата гоночного уик-энда не поступало. В любом случае, выступая в качестве промоутера «Гран-при России», мы нацелены на то, чтобы найти решение, которое устроит наших зрителей и будет коррелировать с интересами чемпионата, а также здоровья и безопасности болельщиков.

Ранее Российская автомобильная федерация потребовала отложить всероссийские и межрегиональные автоспортивные мероприятия на неопределенный срок.