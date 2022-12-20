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Сегодня, 10:13

Зак Браун: «Пиастри будет показывать невероятные результаты»

Виталий Косик
Корреспондент
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о потенциале гонщика команды Оскаре Пиастри.

«Мы думаем, Оскар будет показывать сенсационные результаты. Если посмотреть на его карьеру, понимаешь, что он одержал много побед в свой первый год. А это говорит о том, что он особенный гонщик. У него отличный психологический подход к спорту. У Ландо большой опыт, и мы чувствуем, что у нас отличное сочетание опыта и молодости. Так что не можем дождаться, пока потенциал наших пилотов раскроется», — заявил Браун в своем выступлении на канале «Макларена» в YouTube.

В сентябре 2022 года «Макларен» подписал многолетний контракт Оскаром Пиастри.

Формула-1
Макларен
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