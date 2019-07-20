Зак Браун: "Норрис не совершает ошибок, свойственных новичкам"

Руководитель "Макларена" Зак Браун впечатлен выступлениями Ландо Норриса в нынешнем сезоне. 19-летний британец в общем зачете всего 16 очков уступает своему более опытному партнеру по команде Карлосу Сайнсу.

– Ландо очень быстро учится, у него отличная скорость, – цитирует F1i Брауна. – Он не совершает ошибок, которые свойственны начинающим пилотам. Он ведет себя достаточно зрело, он прекрасно ладит с Карлосом. Оба пилота хорошо работают на команду. Мы уже успели посмотреть на Ландо в разных ситуациях. Он бывал под давлением, боролся с Сайнсом на трассе, мы увидели достаточно, чтобы понимать, что он одна из будущих звезд спорта.