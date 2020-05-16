Зак Браун: «Феттеля не ждут в «Мерседесе» и «Ред Булле». Скорее всего, он уйдет из «Формулы-1»»

Руководитель «Макларена» Зак Браун поделился мнением о будущем пилота Себастьяна Феттеля, который покинет «Феррари» после сезона-2020.

— Себастьян очень ограничен в выборе, — приводит Reuters слова Брауна. — В «Мерседесе» и «Ред Булле» его не ждут, его путь в «Феррари» закончен. Мы в «Макларене» тоже не рассматривали его кандидатуру — к моменту появления новостей о его уходе из итальянской команды наши переговоры с Карлосом Сайнсом и Даниэлем Риккьярдо уже были в продвинутой стадии, мы понимали, что кто-то из них будет выступать за нас в дальнейшем. Получается, из всех вариантов у Феттеля остается только «Рено». Это хорошая команда, которая должна прогрессировать, но Себастьяну придется помогать поднимать ее, если он туда пойдет. Если ему не хочется этим заниматься, то он, скорее всего, уйдет из «Формулы-1», к сожалению.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Феттель хочет либо продолжить карьеру в «Мерседесе», либо покинуть «Формулу-1».