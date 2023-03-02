Юрист Анцелиович: «Теперь Мазепин получит возможность участвовать во всех гоночных сериях, если речь идет о ЕС»

Спортивный юрист Анна Анцелиович высказалась о том, что Европейский суд разрешил российскому гонщику Никите Мазепину участвовать в «Формуле-1».

«Теперь Мазепин получит возможность участвовать во всех гоночных сериях, если речь идет о Европейском союзе. Единственное — ему придется следовать ограничениям FIA, например, выступать в нейтральном статусе — без флага и гимна. Вместе с тем от Никиты потребуют подписать документ о дистанцировании от СВО. В данном случае Международная автомобильная федерация обязана подчиниться решению суда, ведь все спортивные федерации зарегистрированы в Швейцарии и должны выполнять требования местных органов. Мазепин вполне мог бы выступать в сериях на других континентах, но раз был подан иск, значит, упор делался именно на европейские соревнования, в том числе на «Формулу-1», — цитирует Анцелиович RT.

Мазепин выступал за команду «Хаас» в чемпионате «Формулы-1» в сезоне 2021 года. Лучшим результатом гонщика стало 14-е место в Гран-при Азербайджана. В марте 2022 года, перед стартом сезона, россиянин был включен «черный список» ЕС, после чего «Хаас» разорвал контракт с гонщиком и со своим спонсором — компанией «Уралкалий», владельцем которой является отец пилота Дмитрий Мазепин.