Йос Ферстаппен: «Я предчувствовал, что Макс заменит Квята»

Бывший гонщик «Формулы-1» Йос Ферстаппен, отец пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена заявил, что предчувствовал, что его сын заменит в коллективе Даниила Квята. Россиянин сейчас вновь выступает за «Торо Россо».

— После Гран-при России я сказал Максу: «Со следующей гонки ты будешь выступать за «Ред Булл», — цитирует Ферстаппена Autosport. — Когда мы приземлились в Дюссельдорфе, я обнаружил, что мне трижды звонил Хельмут Марко. Я перезвонил ему и спросил, надо ли нам приехать в Австрию. Он рассмеялся в ответ. Я просто это предчувствовал.

На старте «Гран-при России» в 2016 году Квят дважды столкнулся с Себастьяном Феттелем. Впоследствии он потерял место в команде. Пилотом «Ред Булла» стал Ферстаппен-младший.