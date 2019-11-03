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Йос Ферстаппен: «Я предчувствовал, что Макс заменит Квята»

14:22
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Бывший гонщик «Формулы-1» Йос Ферстаппен, отец пилота команды «Ред Булл» Макса Ферстаппена заявил, что предчувствовал, что его сын заменит в коллективе Даниила Квята. Россиянин сейчас вновь выступает за «Торо Россо».

— После Гран-при России я сказал Максу: «Со следующей гонки ты будешь выступать за «Ред Булл», — цитирует Ферстаппена Autosport. —  Когда мы приземлились в Дюссельдорфе, я обнаружил, что мне трижды звонил Хельмут Марко. Я перезвонил ему и спросил, надо ли нам приехать в Австрию. Он рассмеялся в ответ. Я просто это предчувствовал.

На старте «Гран-при России» в 2016 году Квят дважды столкнулся с Себастьяном Феттелем. Впоследствии он потерял место в команде. Пилотом «Ред Булла» стал Ферстаппен-младший.

Дополнительная информация

https://autosport.com.ru/f1/59581-yos-ferstappen-ya-predchuvstvoval-chto-maks-zamenit-kvyata

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