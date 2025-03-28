Йос Ферстаппен поддержал Лоусона после его перевода в «Рейсинг Буллз»

Бывший гонщик Формулы-1 Йос Ферстаппен, отец четырехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, поддержал Лиама Лоусона после его перевода из «Ред Булл» в «Рейсинг Буллз».

«Я очень надеюсь, что ты сделаешь фантастическую работу. Он заслуживает быть в «Формуле-1», — написал Йос Ферстаппен в социальной сети.

С «Гран-при Японии» место Лоусона займет Юки Цунода, который вернется в команду после года в «Рейсинг Буллз».

Третий этап сезона 2025 года пройдет с 4 по 6 апреля в Сузуке.