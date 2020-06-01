«Я один из немногих «цветных». Заявление Хэмилтона в связи с убийством Джорджа Флойда

Пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон сделал заявление в связи с убийством афроамериканца Джорджа Флойда полицейским при задержании. Он раскритиковал тех, кто не желает осудить это дело.

— Вижу тех из вас, которые молчат, — написал британец в сториз своего Instagram. — Некоторые — звезды первой величины, но все равно вы молчите о такой несправедливости. В моей индустрии тоже полная тишина — в спорте, где, конечно, доминируют белые. Я один из немногих «цветных». Надеялся, что вы отреагируете, что-то скажете, но вы не можете. Просто помните, что я знаю, кто вы, и вижу вас.

Не поддерживаю тех, кто грабит и поджигает здания, но полностью на стороне мирных протестов. Настоящий мир невозможен, пока наши так называемые лидеры не инициируют перемены. Говорю не только об Америке, но и о Великобритании, Испании, Италии. Отношение к меньшинствам должно измениться. Нужно учить всех в своей стране принципам равенства, неприятию расизма и разделения на классы. Никто не рождается с расизмом и ненавистью в сердце — этому нас учат те, кто растит.