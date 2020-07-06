«Я не требовал». Реакция Хэмилтона на то, что не все гонщики «Формулы-1» встали на колено

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал акцию гонщиков против расизма перед «Гран-при Австрии». 14 человек преклонили колено, а еще шестеро отказались это сделать, среди них был россиянин Даниил Квят. Все вышли на старт в футболках End Racism (англ. «Покончим с расизмом»). Хэмилтон — единственный темнокожий среди действующих пилотов «Формулы-1»

— В конечном итоге никто не должен принуждаться к сценарию, при котором им придется преклонить колено. — цитирует британца Reuters. — Я никогда не просил и уж тем более не требовал, чтобы кто-то встал на колено. Этот вопрос был поднят «Формулой-1». Когда мы проводили брифинг, Феттель и Грожан подняли этот вопрос и спросили у других.

Я действительно благодарен тем, кто преклонил колено вместе со мной. Думаю, что это по-прежнему мощное послание, но это не изменит мир, встал ты на колено или нет. Проблема гораздо больше.

«Хэмилтон охренел. Я бы не преклонил колено и послал всех на». Российский гонщик «Формулы-1» поддержал Квята