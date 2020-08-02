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«Я фактически не смотрел на трассу». Квят — об аварии на «Гран-при Великобритании»

20:07
Даниил Квят. Фото "Формула-1".
Даниил Квят. Фото "Формула-1".
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Пилот «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал об инциденте на «Гран-при Великобритании». Он вылетел с трассы на 13-м круге и разбил болид.

«Я в порядке, — цитирует Квята Autosport. — Пока не знаю точно, что именно случилось. Перед аварией я отвлекся на переключатели на руле. Были некоторые проблемы с машиной, поэтому мне пришлось менять различные параметры.

В тот момент я фактически не смотрел на трассу. Я наехал на красный поребрик, после чего машину развернуло. Безусловно, сегодня у нас был шанс набрать много очков, гонка складывалась отлично. Так что такой итог, конечно, расстраивает, но это жизнь».

Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Вторым стал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). На третьем месте Шарль Леклер («Феррари»).

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/63893-ya-ne-smotrel-na-trassu-daniil-kvyat-ob-avarii-v-silverstoune

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