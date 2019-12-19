Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал слова Эдди Джордана, который посоветовал «Феррари» пригласить не только Льюиса Хэмилтона, но и руководителя его нынешней команды.

- Звучит неплохо, — цитирует Вольффа Motorsport со ссылкой на Kronen Zeitung. — Но я бы лучше слетал с Льюисом на Марс и посмотрел бы, может, там тоже можно что-нибудь выиграть. А если говорить серьезно, то в 2020-м я хочу добиться успеха с «Мерседесом», а решение о дальнейшем будущем приму в ближайшие несколько месяцев.

Чтобы побить рекорд Шумахера, Льюису нужно дать машину, которая будет не хуже других. Больше этому пилоту не требуется.