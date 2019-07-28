Вылет Хэмилтона и паника в боксах "Мерседеса". Видео

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон сломал переднее антикрыло на своей машине, вылетев под дождем в гонке "Гран-при Германии". Это случилось прямо перед заездом на пит-лейн, поэтому механики команды не были готовы принимать британца. В боксах "Мерседеса" возникла паника, из-за чего продолжительность пит-стопа оказалась большой и Хэмилтон утратил лидерство.

Отметим, что ровно в этом же месте несколькими кругами ранее вылетел Шарль Леклер на "Феррари", но застрял в гравийной ловушке.