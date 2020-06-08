«Вы могли спасти тысячи жизней». Хэмилтон раскритиковал правительство Великобритании

Шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон опубликовал обращение к правительству Великобритании. Он раскритиковал власти за провал в борьбе с коронавирусом.

— Я потрясен тем, как правительство Великобритании ведет себя в ситуации с коронавирусом, — написал британец в своем Instagram. — Закрыть границы нужно было месяц тому назад. Как вы можете позволить людям прибывать в Великобританию из стран, где даже не проводится тестирование. Вы могли спасли тысячи жизней. Нам нужны лучшие лидеры!

Сегодня смотрел новости по поводу снесенной статуи Эдварда Колстона. Власти хотели перенести ее в музей. Но этой статуе самое место в реке. 20 тысяч африканцев погибли и были выброшены в море, когда их переправляли сюда. У них не было захоронения. Он украл этих людей из семей. Страна не должна праздновать это! Эту статую следуют заменить на памятник всем, кого он продал, всем, кто погиб!