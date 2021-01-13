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Введение нового технического регламента «Формулы-1» могут отложить до 2023 года из-за пандемии

12:47
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Введение нового технического регламента «Формулы-1» может быть отложено до 2023 года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, в феврале руководство гоночной серии проведет заседание с участием представителей команд и Международной автомобильной федерации (ФИА), чтобы обсудить этот вопрос. Причина возможного переноса — пандемия коронавируса и новый штамм инфекции в Великобритании. 7 из 10 команд «Формулы-1» базируются в Великобритании, ситуация с инфекцией оказывает серьезное негативное влияние на их работу, а переход на новый регламент потребует существенных затрат от маленьких команд.

Изначально новый регламент должен был вступить в силу в 2021 году, но переход на новые правила был отложен на год позже из-за пандемии коронавируса.

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