Финский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал итоги гонки в Германии, где он занял второе место.

«У нас был хороший темп в гонке, тем более, я показал лучший круг. На самом деле проблемы с погодой также сыграли свою роль, однако они одни для всех. Нам удалось финишировать вторыми, это хороший результат», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

В общем зачете Ферстаппен занимает третье место (147 очков). У Валтери Боттаса — 161 очко, у Льюиса Хэмилтона — 230.