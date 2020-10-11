Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

«Второе место — хороший результат». Ферстаппен — о «Гран-при Айфеля»

16:55
Теги:

Финский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал итоги гонки в Германии, где он занял второе место.

«У нас был хороший темп в гонке, тем более, я показал лучший круг. На самом деле проблемы с погодой также сыграли свою роль, однако они одни для всех. Нам удалось финишировать вторыми, это хороший результат», — сказал Ферстаппен на пресс-конференции.

В общем зачете Ферстаппен занимает третье место (147 очков). У Валтери Боттаса — 161 очко, у Льюиса Хэмилтона — 230.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир