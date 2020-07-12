«Все правильно сделал!» Реакция соцсетей на отказ Квята преклонить колено вместе с Хэмилтоном

Россиянин Даниил Квят («Альфа Таури»), как и неделю назад, не встал на колено перед стартом «Гран-при Штирии» — второго этапа сезона.

Перед гонкой снова прошла акция, направленная на борьбу с расовым неравенством. Ее инициатор — чемпион мира, пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Гонщики вышли на стартовую решетку в майках с лозунгами, которые призывают бороться с расизмом. Часть пилотов преклонила колено.

Кроме Квята опять остались стоять Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Кими Райкконен. Отметим, что из 20 пилотов, в акции приняли участие только 16 — четверо не вышли на стартовую решетку.

Многие пользователи соцсетей снова поддержали Квята.

— Данька, мы тебя поддерживаем.

— Все правильно сделал!

— У Квята есть очень серьезная причина.

— Понимаю позицию Квята.

— Квят уже все объяснил.