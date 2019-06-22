"Все не так уж плохо". Квят - о тренировках на "Гран-при Франции"

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят поделился мнением о выступлении на двух свободных практиках "Гран-при Франции". Он показал, соответственно, 14-й и 15-й результат.

- Все не так уж и плохо – день вышел продуктивным, – цитирует Квята Autosport. – Мы многое узнали о поведении шин, хотя процесс шел непросто. Вторая тренировка прошла чисто, и мы смогли получить представление о том, где находимся по скорости. Я был сконцентрирован на подготовке к гонке, но мы провели и несколько коротких серий кругов, чтобы узнать, как машина будет себя вести в таких условиях. Пожалуй, сегодня мы смогли охватить все, что нужно было. Теперь нам предстоит разобраться в том, каким образом мы можем прибавить.

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