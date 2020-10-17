Возвращение Стролла ожидается на «Гран-при Португалии»

«Рейсинг Пойнт» сообщил о состоянии пилота команды, Лэнса Стролла, пропускавшего «Гран-при Айфеля» из-за недомогания.

«Не волнуйтесь! Лэнс чувствует себя лучше, мы ожидаем его возвращения на гонке в Португалии», — говорится в посте в Twitter-аккаунте команды.

Don't worry! He's feeling better and we're expecting him to be back in the car as normal for Portugal ? — BWT Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) October 16, 2020

Вместо Стролла на «Гран-при Айфеля» выступил Нико Хюлькенберг, занявший 8-е место по итогам гонки.

«Гран-при Португалии» пройдет с 23 по 25 октября.