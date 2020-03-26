Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо провел эфир в своем Instagram. В шутку он рассказал о необычной стратегии на стартовую гонку сезона. Предполагается, что она состоится летом.

— Я думаю о том, что хорошо бы квалифицироваться последним, когда первая гонка сезона все-таки состоится, — приводит слова австралийца Motorsport. — Нет, даже так: я возьму поул — а потом добровольно стартую последним! Риск реально велик — и в первом повороте могут устроить настоящую бойню. А я бы со стороны посмотрел на все это и вышел бы в лидеры к концу первого круга".