Сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера Мик надеется в будущем получить шанс побить рекорды Льюиса Хэмилтона, который уже на «Гран-при России» может одержать свою 91-ю победу и сравняться с достижением Красного Барона.

— Мой отец любил говорить: предназначение рекордов в том, чтобы их превосходили, — цитирует Мика Шумахера RaceFans. — К этому стремится каждый гонщик. У Льюиса, безусловно, получилась очень успешная и продолжительная серия.

С точки зрения нашей семьи нет ничего плохого в том, чтобы рекорды оказались побиты, это хорошо для спорта. Льюис тоже оказал огромное влияние на «Формулу-1». Возможно, его рекорд предстоит побить уже мне. Если я попаду в «Формулу-1», попытаюсь это сделать.