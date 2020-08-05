Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Вопрос с участием Хюлькенберга в следующей гонке «Формулы-1» решится в четверг

12:46
Теги:

Гонщик Нико Хюлькенберг, заменяющий в «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, заразившегося коронавирусом, рассказал, что еще не знает, будет ли он участвовать в следующей гонке, которая состоится в ближайшие выходные.

— Думаю, все окончательно решится в четверг, — цитирует RTL Хюлькенберга. — Конечно, я уже вошел во вкус на прошлой неделе и хочу вернуться за руль, но я лишь гость здесь, так что пойму любое решение.

«Гран-при 70-летия» пройдет с 7 по 9 августа и состоится на трассе «Сильверстоун», как и «Гран-при Великобритании» неделей ранее.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир