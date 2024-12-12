Вольфф: «Мы с Хэмилтоном сохраним хорошие отношения»

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф заявил, что постарается сохранить хорошие личные отношения с Льюисом Хэмилтоном, несмотря на его переход в «Феррари».

«Мы оба сказали, что постараемся сохранить хорошие отношения. На трассе мы будем непримиримыми соперниками, но это не помешает нашей дружбе в обычной жизни. Мы останемся в спорте, где будем пытаться победить друг друга, но всегда можем покататься на мотоциклах или поужинать, как прежде», — рассказал Вольфф.

39-летний Хэмилтон является 7-кратным чемпионом «Формулы-1». Это лучший результат среди пилотов в истории наравне с Михаэлем Шумахером. Со следующего сезона пилот будет выступать за «Феррари»