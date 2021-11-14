Вольфф заявил, что не мог поверить в дисквалификацию Хэмилтона на «Гран-при Бразилии»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о дисквалификации пилота команды Льюиса Хэмилтона на «Гран-при Бразилии».

Британец выиграл квалификацию к спринтерской гонке. Но было обнаружено, что параметры заднего крыла на его болиде при открытии системы DRS не соответствовали требованиям технического регламента. Он был вынужден стартовать в спринт-квалификации с последнего места.

«Думаю, что в тот момент, когда делегат сообщил нам о несоответствии, а мы говорим о погрешности размером в 0,2 мм, но при этом уже передали дело стюардам, вместо того чтобы дать команде возможность исправить неполадку, ничего исправить уже было нельзя.

Стюарды оказались в очень непростой ситуации. И им было трудно принять верное решение. Но, если честно, вплоть до сегодняшнего дня мы были уверены, что все в порядке. Антикрыло было повреждено. Левая сторона была в порядке. Середина тоже в порядке. А вот правая сторона была не в порядке и это лишь негативно сказывалось на скорости.

Поэтому мы подумали, что с учетом всех обстоятельств в ФИА признают факт наличия повреждения антикрыла, а значит отсутствия нарушения регламента. При этом они также сказали, что умысла со стороны команды в данном нарушении не было. А потом мы прочитали о том, что нас дисквалифицировали. Во что я, честно говоря, вообще не мог поверить. Я подумал, что наш спортивный директор просто решил так пошутить, когда прочитал его сообщение», — приводит слова Вольффа Autosport.

В спринт-квалификации Хэмилтон смог подняться на пятое место. Победу одержал его напарник — Валттери Боттас.