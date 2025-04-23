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Сегодня, 21:18

Вольфф высоко оценил старт Антонелли в «Формуле-1»

Камила Абдурахманова
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Глава команды «Мерседес» Тото Вольфф подвел первые итоги выступлений новичка Андреа Кими Антонелли после пяти этапов дебютного сезона в королевских гонках.

«Сейчас подходящий момент для оценки первых пяти Гран-при. Говоря об Антонелли, я могу выразить полное удовлетворение его прогрессом.

Кими развивается по правильной траектории — в его пилотировании нет безрассудства, он последовательно осваивает новые аспекты в течение гоночных уик-эндов. Особенно впечатляет его скорость в гонках и адаптация к новому болиду. Он демонстрирует превосходное понимание работы с шинами, каждый раз точно попадая в оптимальный режим.

Европейская часть сезона даст более четкую картину. Майами для него новая трасса, но на знакомых европейских автодромах, в привычной среде, мы ожидаем от него еще большего прогресса. Пока же его результаты полностью оправдывают наши ожидания», — рассказал Вольфф racingnews365.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.

Формула-1
Мерседес
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