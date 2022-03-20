Вольфф высказался о проблемах, с которыми столкнулись в «Мерседес» на «Гран-при Бахрейна»

Руководитель «Мерседес» Тото Вольфф высказался о проблемах команды с болидом, с которыми они столкнулись на «Гран-при Бахрейна».

По итогам квалификации пилоты «Мерседес» Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл заняли пятое и девятое места соответственно.

«Я постоянно просыпаюсь и думаю: «Что же, черт возьми, мы можем сделать?» Но в команде много умных людей, занятых решением проблем. Есть вещи, которые легко внедрить, и сначала мы сосредоточимся на них, а затем будем работать над решениями на долгосрочную перспективу.

У команды есть определенные ожидания. Если мы им не соответствуем, ориентиры меняются. В данный момент ориентиры достаточно низкие. Мы должны принимать ситуацию со смирением и работать над выходом из нее», — приводит слова Вольффа Planet F1.

Поул завоевал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Макс Ферстаппен из «Ред Булла» показал второе время. Третье место у еще одного гонщика «Феррари» Карлоса Сайнса.

Гонка состоится завтра 20 марта. Начало — в 18:00 по московскому времени.