Вольфф считает, что руководители команд «Формулы-1» не должны общаться с гоночным директором напрямую

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф поделился мнением по поводу радиопереговоров с гоночным директором «Формулы-1» Майклом Маси по ходу сезона-2021.

«Нам давали возможность напрямую говорить с директором гонки, и поскольку мы так яростно боремся за интересы наших команд, все мы перегнули палку в этом сезоне. Это, безусловно, стало частью неудач в этом году, гоночный директор всегда находился под давлением.

Я думаю, что руководитель команды не должен разговаривать напрямую с директором гонки. Я бы сделал шаг вперед. Не думаю, что спортивный директор должен лоббировать директора гонки или оказывать давление. Считаю, что руководители команд могут указывать на ситуации, которые директор гонки или его коллеги могли не заметить, но не лоббировать. Не оказывать давление", — приводит слова Вольфа RaceFans.

13 декабря сообщалось, что Маси может лишиться своего поста из-за решений в конце заключительной гонки сезона-2021 в Абу-Даби. На последнем круге Макс Ферстаппен из «Ред Булл» обогнал пилота «Мерседес» Льюиса Хэмилтона и выиграл чемпионский титул. После этого «Мерседес» подал два протеста на результат гонки, но оба протеста были отклонены.