Вольфф: «Цель «Мерседес» — сохранить набранный темп»

Перед «Гран-при Майами» руководитель команды «Мерседес» Тото Вольфф рассказал о планах и ожиданиях на предстоящий гоночный уик-энд. Гонка пройдет 4 мая.

«Мы начали сезон уверенно, но не собираемся останавливаться на достигнутом. Наша цель — сохранить темп и продолжать двигаться вперед, как в первых пяти гонках.

Этап в Саудовской Аравии был сложным, но мы извлекли из него полезные уроки. В Майами нас ждут аналогичные условия: теплая погода и такие же составы шин, и это дает нам возможность показать более высокий результат.

«Гран-при Майами» уже стало одним из самых ярких событий в календаре. В этом году программа очень насыщенная: от премьер фильмов до технологических форумов и мероприятий с партнерами», — заявил Вольфф.

Сейчас «Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов с 111 очками по итогам шести «Гран-при».