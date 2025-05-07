Вольфф: «Мерседес» не хватает долгосрочного управления шинами в гонках»

Глава команды «Мерседес» Тото Вольфф признал текущие проблемы немецкой команды в «Формуле-1», выделив отставание в гоночном темпе от «Макларен».

«Наш болид быстрый — и в квалификации, и на коротких сегментах гонки. В таких условиях мы вполне конкурентоспособны. Однако на длинных дистанциях у нас возникают сложности с управлением шинами. Здесь «Макларен» демонстрирует высочайший уровень. Думаю, «Ред Булл» с Максом Ферстаппеном тоже преуспел в этом компоненте.

Команда «Макларен» проделала выдающуюся работу — ее машина быстро проходит повороты, минимизируя перегрев резины. В квалификации мы можем показать весь потенциал аэродинамики, но очки зарабатываются в воскресенье. А в гонке критически важно поддерживать стабильный темп, с чем у нас пока проблемы.

Нам необходимо срочно улучшить эту составляющую. Мы анализируем ситуацию, чтобы понять, какие именно аспекты конструкции влияют на долговременную работу шин. Это ключевое направление для развития нашего болида», — рассказал Вольфф F1i.com.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.