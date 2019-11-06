Вольфф не исключил ухода Хэмилтона из «Мерседеса»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф прокомментировал информацию, согласно которой Льюис Хэмилтон в 2021 году может перейти в «Феррари». В конце прошлой недели британец стал шестикратным чемпионом мира.

- Это естественно, что пилоты всегда мечтают выступать за «Феррари», ведь это самый важный бренд в Формуле-1, — цитирует Вольффа Motorsport со ссылкой на Sky Sport Italia. — Солнце в нашем чемпионате красного цвета.

Что касается Хэмилтона, то ему важна не команда как таковая, а возможность побеждать. Он ценит команду, состоящую из трудолюбивых людей. И сейчас его сердце принадлежит нам.

Не исключаю, что в 2021 году он может уйти. Что же, моя задача — собрать в команде двух лучших пилотов. Сейчас мы делаем ставку на Льюиса, но если он решит сделать другой выбор, то и мы будем выбирать. Он не единственный пилот, который мне нравится.