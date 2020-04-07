Вольфф намекнул на конфликт в «Мерседесе»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал об атмосфере в команде. Ранее сообщалось, что немец может перейти в «Астон Мартин», который возвращается в «Формулу-1».

— Я не стану главой «Астон Мартин» и не буду делать в нее инвестиции, — приводит слова Вольффа Motorsport со ссылкой на Osterreich. — Я уже восемь лет в «Мерседесе», люблю спорт и эту команду. Однако меня удивили некоторые события зимой и поведение отдельных людей. Конечно, это тоже влияет на мое решение о том, что делать в 2020 году и далее. Но я глава «Мерседеса» в «Формуле-1» и в ближайшее время это не изменится.

В большинстве этих историй люди складывают 1+1, а получается у них 3. Каков мой текущий статус? Я плотно связан с «Мерседесом», у меня контракт до конца 2020 года, и мы пока обсуждаем, чего хотим добиться вместе.