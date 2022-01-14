Вольфф: «Если Хэмилтон уйдет из-за возмутительных судейских решений, то это будет позором для «Формулы-1»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольфф высказался о будущем пилота команды и семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмилтона.

«Забыта ли драма, которая произошла на «Гран-при Абу-Даби»? Это не забыть никогда, потому что-то, что случилось с Льюисом — это неправильно. Он был непобедим в тот день, пока дирекция гонки не дернула рубильник и не нарушила сразу три пункта правил. Такие вещи всегда трудно принять и понять. Это всегда будет маячить у нас за спиной, хоть Макс Ферстаппен и заслужил свой чемпионский титул по итогам прошлого сезона. Но конкретно в тот день один пилот был явно сильнее другого и все равно не победил.



Мы сделаем из случившегося свои выводы и постараемся достойным образом ответить на трассе, хотя это будет непросто, учитывая новый регламент. Как чувствует себя сейчас Льюис? Какие бы препятствия ни вставали на его пути в карьере, он всегда знал, что ему нужно отвечать на трассе. Ему будет трудно, пока он не станет еще лучше понимать, что правильно, а что нет. Это займет время. Закончит ли он карьеру? Я очень надеюсь, что мы вновь увидим его на трассе. Он — самая важная часть нашего спорта. Если лучший гонщик решит завершить карьеру из-за возмутительных судейских решений, то это будет позором для «Формулы-1», — приводит Krone слова Вольффа.

12 декабря 2021 года в Абу-Даби прошла последняя гонка сезона «Формулы-1». Перед этим этапом «Гран-при» у Льюиса Хэмилтона из «Мерседес» и Макса Ферстаппена из «Ред Булл» было одинаковое количество очков. Ферстаппен обогнал Хэмилтона на последнем круге и впервые в карьере выиграл чемпионский титул.

«Мерседес» подал два протеста. Один из протестов касался возможного нарушения процедуры рестарта после режима машины безопасности. Стюарды отклонили эти протесты. После этого «Мерседес» подал протест на решение стюардов, однако позднее команда отозвала апелляцию.

После завершения сезона-2021 Хэмилтон не появлялся на публичных мероприятиях, перестал вести активность в социальных сетях и отписался от всех в Instagram. Контракт британца с «Мерседесом» действует до конца 2023 года.