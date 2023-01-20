Вольф заявил, что в «Мерседесе» нашли недостатки прошлогодней машины

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился мнением о работе над версией болида команды следующего сезона.

«Думаю, мы поняли, в чем заключались недостатки. Сейчас мы продолжаем усердно работать над тем, чтобы создать машину, которая бы все это исправила. Но мы в полной мере поймем это только тогда, когда приступим к тестам. Тогда мы и увидим, раскрыли ли мы потенциал, который, как мы всегда считали, был заложен в этой машине», — приводит слова Вольфа Sky Sports.

В сезоне-2022 «Мерседес» занял третью строчку в кубке конструкторов, набрав 515 очков. Чемпионом стал «Ред Булл» (759 очков).