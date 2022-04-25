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25 апреля, 09:54

Вольф защищает Хэмилтона после неудачи на «Гран-при Эмилии-Романьи»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Руководитель «Мерседес» Тото Вольф поделился мнением об итогах «Гран-при Эмилии-Романьи».

Льюис Хэмилтон занял 14-е место по итогам гонки, Джордж Расселл приехал четвертым.

«Ну, вы знаете, я должен защитить Хэмилтона. Это не его низкий уровень. Это низкие показатели машины. Парень — лучший гонщик в мире, и у него нет машины и необходимого оснащения для того, чтобы он мог бороться за высокие места.

Среди всех действительно великих спортсменов, которые приходят мне на ум, нет ни одного, у которого не было бы моментов в карьере, когда все шло не так, как надо. Так и с ним. Мы будем держаться вместе в хорошие и плохие времена», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.

Гонщик команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем «Гран-при Эмилии-Романьи», четвертой гонки сезона-2022 «Формулы-1». Вторым финишировал его напарник по команде Серхио Перес.

Источник: https://www.motorsportweek.com/2022/04/24/wolff-vows-to-protect-hamilton-after-imola-disappointment/
Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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