Вольф рассказал, как «Мерседес» постарается реабилитироваться в Монако

Руководитель «Мерседес» Тото Вольф рассказал о предстоящем восьмом этапе «Королевских гонок» «Гран-при Монако».

«После сложной гонки в Италии у нас есть возможность сразу же реабилитироваться в Монако. Мы будем работать усердно, быстро и эффективно, чтобы понять, что стало причиной наших ограничений в Имоле. Важно, чтобы мы справились с этим, чтобы избежать повторения в будущем.

Однако мы знаем, что в Монако нас ждут совсем другие испытания. Квалификация абсолютно важна, и это является нашей сильной стороной в 2025-м. Мы видели, насколько плотными были заезды в этом году, а в Монако они всегда были более напряженными», — приводит слова Вольфа пресс-служба команды.

Вольф добавил, что им нужно будет показать все, на что они способны, чтобы в воскресенье получить возможность побороться за хороший результат. Он также отметил, что обязательные два пит-стопа на «Гран-при» придадут гонке новое измерение. Вольф заявил, что они рады этому вызову и с нетерпением ждут возможности вернуться к работе.

Этап в Монако пройдет с 23 по 25 мая.