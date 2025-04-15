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15 апреля, 13:15

Вольф прокомментировал слухи о переходе Ферстаппена в «Мерседес»

Камила Абдурахманова
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Глава «Мерседес» Тото Вольф отреагировал на спекуляции о возможном переходе Макса Ферстаппена из «Ред Булл» в его команду.

Поводом для обсуждений стало выступление нидерландца на «Гран-при Бахрейна», где он финишировал лишь шестым. Некоторые эксперты предположили, что, если «Ред Булл» не улучшит результаты, Ферстаппен может воспользоваться опцией досрочного расторжения контракта.

Советник австрийской команды Хельмут Марко ранее заявил, что при сохранении текущей формы у чемпиона действительно могут появиться причины для ухода.

«Переход Макса? Мы реалисты и довольны тем, что имеем», — сказал Вольф в интервью Sky Sport Germany.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет в Саудовской Аравии с 18 по 20 апреля.

Формула-1
Мерседес
Макс Ферстаппен
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