Вольф прокомментировал сложности Хэмилтона в «Феррари»

Глава «Мерседес» Тото Вольф высказался о трудностях, с которыми столкнулся Льюис Хэмилтон после перехода из «Мерседес» в «Феррари» по окончании сезона-2024.

«Считаю, что необходим период адаптации. Другая машина, другой подход к управлению автомобилем, новая команда инженеров, с которой предстоит работать вместе. Это полностью итальянская команда. Он британец, прыгнувший туда с парашютом. Это требует времени», — приводит слова Вольфа Motorsport Week.

Сейчас Хэмилтон занимает шестое место в общем зачете пилотов с 79 очками.